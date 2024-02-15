Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen vefat etti
Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen hayatını kaybetti. Özen'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında defnedilecek.
Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen vefat etti.
14 Ekim 1979 yılında yapılan senato seçimlerinde Adalet Partisinden seçilerek Cumhuriyet Senato'suna giren Erzincan senatörü Orhan Özen hayatını kaybetti.
Orhan Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisinde bugün öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verilecek.
Orhan Özen senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı. - ERZİNCAN