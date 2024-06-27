Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış Akçakoca'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, memleketi Akçakoca'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde başladı ve Akçakoca'da devam etti. Yakış'ın naaşı, Akçakoca merkez camisine getirildi ve gözyaşları içerisinde Osmaniye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, memleketi Akçakoca'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Daha sonra memleketi Akçakoca'ya getirilen Yakış'ın naaşı, Akçakoca merkez camisine getirildi. Düzce protokolü ve Düzce milletvekillerinin katıldığı cenaze törenin ardından Yakış, Osmaniye Mahallesi mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. - DÜZCE