Eski Başkanın Adaylığına Hukuki Engel: Zimmet Suçundan Hüküm Giydi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 11 Ocak'ta yapılan genel kurulunda, eski başkan Celil Anık'ın tekrar aday olacağı iddiaları üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkanı Erkan Özkan, eski başkanın zimmet suçundan hüküm giydiğini ve kararın kesinleştiğini belirtti. Özkan, "Eski başkan dört suçlamanın üçünden beraat ederken, zimmet suçundan hüküm giydi ve karar kesinleşti. Esnafta 'tamamen beraat etti' algısı oluşturmaya çalışıyor. Yeniden yargılanıp beraat etmedikçe kongrede aday olma şansı yok" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulu öncesinde, Oda Başkanı Erkan Özkan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eski başkan Celil Anık'ın yargılanıp hüküm giydiği dosyaya ilişkin kesinleşmiş karar tebligatının kendilerine ulaştığını aktaran Başkan Özkan, "Basında ve duraklardaki arkadaşlar aracılığıyla eski başkanın 'beraat ettim, adaylığımı açıklayacağım' şeklinde spekülatif bir algı oluşturan söylemlerinin dolaştığını duyduk. Biz de esnafı temsil eden bir kurum olarak gerçeği öğrenmek için hukukçularımızla 48 sayfalık bu kesinleşmiş kararı değerlendirdik. Eski başkanın dört ana başlıkta yargılandığı dosyada üç suçlamadan beraat ederken, zimmete para geçirme suçundan hüküm giydi ve karar kesinleşti. Kendisi ise yalnızca beraat ettiği sayfaları gösterip son maddeyi gizleyerek, esnafta 'tamamen beraat etmiş' algısı oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeniden yargılanıp beraat etmedikçe aday olma şansı yok"

Karar tebligatının ardından odanın avukatları ile yapılan değerlendirmede, mevcut kanunlar çerçevesinde eski başkanın aday olmasının mümkün olmadığı ifade eden Özkan, "Eski başkan, daha önce de Balçova'da yaptığı toplantıda benzer açıklamalarla cuma günü adaylığını ilan edeceğini söylemişti; bugün yaşananlar da bunun devamı niteliğinde. Elinde kesinleşmiş mahkeme kararı varken hala 'Yargıtay'a taşıyacağım' söylemleriyle algı oluşturmaya çalışması, adaylık önünü açma çabasından başka bir şey değil. Hukukçularımızın ifadesine göre; zimmet ve irtikap gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin yeniden yargılanıp beraat etmedikçe aday olma şansı yok. Hatta 2029'da bitecek olan 5 yıllık süresinin ardından bile yeniden yargılanma ile beraat etmediği takdirde, kamu görevlerinden ömür boyu mahrumiyeti devam edecek" diye ekledi.

"Kimseye verilmeyecek hesabımız yok"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na 20 yıl başkanlık yapmış bir kişinin, görev süresi bitmesine rağmen oda üzerinde algı oluşturmaya çalışmasını kamuoyunun ve esnafın takdirine bıraktığını belirten Özkan, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ben Erkan Özkan olarak ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak, esnafımıza hizmet vermekle mükellefiz ve genel kurula kadar da bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kimseye verilmeyecek hesabımız yok; esnafımız kadirşinastır ve hakkı olana hakkını verecek. Sonuç olarak, söz konusu şahsın mevcut şartlarda aday olma ihtimali yok. Bu bir algı operasyonu ve farklı sorunlarını örtbas etmek için oda genel kurulunu kullanmakta. Tüm esnafımızı bu konuda uyanık ve dikkatli olmaya çağırıyorum." - İZMİR