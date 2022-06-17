Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti - Haberler

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Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Kilis ziyareti

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti.

"Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programı çekimleri için şehrimize gelen Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu eski Bakan Kürşad Tüzmen, Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Ramazan'ı ziyaret etti.

Eski Bakan Tüzmen, Belediye Başkanı Ramazan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Vali Soytürk'ü ziyaret etti. Tüzmen, "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" programın çekimlerinde Kilis'te başladı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Soytürk Kürşad Tüzmen Kilis Yerel Haberler

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