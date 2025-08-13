Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Ağabeyi Ragıp Şener Son Yolculuğuna Uğurlandı

85 yaşında vefat eden Ragıp Şener, Sivas'ta Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in vefat eden ağabeyi Ragıp Şener, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in ağabeyi Ragıp Şener hayatını kaybetti. 85 yaşında vefat eden Şener için memleketi Sivas'taki Ayyıldız Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Abdüllatif Şener'in yanı sıra akrabaları ve yakınları katıldı. Ragıp Şener'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
