Eski Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e Saldırıda 3 Tutuklama

Muğla’nın Datça ilçesinde AK Parti Muğla önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin’in silahlı saldırıda yaralanması olayında 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Laçin'in İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerindeki ofisinde meydana gelmişti. İddiaya göre ofise gelen iki kişi para talebinde bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından E.K'nin yanında bulunan tabancayla Laçin'e ateş ettiği öne sürüldü.

Bacağından yaralanan Laçin, Datça Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Laçin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.K, V.K. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
