Haberler

Eşinin Saçlarını Saklayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Eşinin Saçlarını Saklayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkışla ilçesinde, eşinin hatırasını yaşatmak için saçlarını kristal bir bibloda saklayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki adam, yıllar önce vefat eden eşinin saçlarını kristal bir bibloda saklamasıyla tanınıyordu. Yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yıllar önce vefat eden eşine olan büyük sevgisiyle hafızalara kazınmıştı. 58 yıl evli kaldığı ve diyaliz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra eşinin saçından bir tutamı kesip kristal bir bibloda saklayan Yıldırım, bu hatırayı evinin bir katını çevirdiği küçük müzede özenle koruyordu. Yaşlı adam ise tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Şarkışla'nın Maksutlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Yıldırım'ın yakınları ve köy sakini katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.