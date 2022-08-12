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Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

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Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muharrem ayı vesilesiyle, vatandaşlara aşure dağıttı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Cem Alper Akyüz, "Esenyurt Belediyesi olarak her yıl Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları doğrultusunda Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin belli noktalarında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapmaktayız. Bu hizmetin Hakk katında kabul olmasını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Esenyurt Yerel Haberler

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