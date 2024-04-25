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Esenyurt'ta Çöp Sorununa Tepki: 'İnsan Olun, Çöp Atmayın'

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Esenyurt'ta apartmanların önüne çöp bırakılmasından bıkan bina sakinleri, tepki amacıyla büyük bir pankart astı. Pankartta 'İnsan olun. Çöp atmayın. Çöplük 200 metre ileride' yazıyordu. Bina sakinleri çöplerin sebep olduğu koku ve böcek sorununa dikkat çekti.

Esenyurt'ta apartmanlarının önüne mahalleli tarafından devamlı çöp bırakılmasından bıkan bina sakinleri, 'İnsan olun. Çöp atmayın. Çöplük 200 metre ileride' yazılı büyük bir pankart asarak duruma tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallelinin çöplerini uzun süredir sokak üzerindeki bir binanın önüne bırakmasına tepki gösteren bina sakinleri 'İnsan olun. Çöp atmayın. Çöplük 200 metre ileride' yazılı büyük bir pankart astı. Pankartın asılmasının ardından mahalleli, çöplerini binanın önüne bırakmaya devam ederken binada yaşayan vatandaşlar ise çöpler sebebiyle koku oluştuğunu dile getirdi.

"Sanki burası İstanbul'un çöplüğüymüş gibi getirip atıyorlar"

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Halit Kılıç, "2 yıldır çöplerden muzdarip olduğumuz için pankartı astırmak zorunda kaldık. Bizim insanımız. Diyecek söz bulamıyorum. 'İnsan olun. Çöp atmayın. Çöplük 200 metre ileride' yazıyor. İnsanlar 200 metre götürüp çöp atmaya zorlanıyorlar herhalde. Çöpler, koku, böcek, sinek gibi şeyleri buraya topluyor. Aşırı şekilde koku oluyor. Buraya herkes her şeyi getiriyor. Sanki burası İstanbul'un çöplüğüymüş gibi getirip atıyorlar. Pankartı bugün astık. İnşallah çözüm olur ve bir daha atmazlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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