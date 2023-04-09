Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Caferi vatandaşlarla iftarda buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hz. Hasan'ın doğum gününde düzenlenen iftar yemeğinde, Caferi vatandaşlarla oruç açtı. Başkan Bozkurt, "Hz. Hasan, sadece Peygamberimizin torunu olması ile değil akılla, sevgiyle kendini yüreklerimize kazımış bir kişi" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İmam-ı Hasan'ın doğum günü dolayısı ile Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz, Caferi Alemler Başkanı Seyit Seccad Karakuş, İmam Hasan Camii Dernek Başkanı Feyzullah Talayhan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

İftar programında konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Bugün, çok önemli bir gün. Sevgili Peygamberimizin torunu, aklın, cesaretin ve inandığı yolda hayatını ortaya koyarcasına mücadele eden Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın doğum günü. Doğum gününde onu anmak, onu hatırlamak, onun bize bıraktıklarını kavramak için buradayız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz beraberliğiniz bozulmasın" diye konuştu. - İSTANBUL