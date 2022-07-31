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Esenköy'de su sıkıntısı tarih oldu

Esenköy'de su sıkıntısı tarih oldu Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, geçmişte büyük sıkıntı yaşatan su problemini yaptıkları çalışmalarla çözdüklerini söyledi.

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Esenköy'de su sıkıntısı tarih oldu

YALOVA - Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, geçmişte büyük sıkıntı yaşatan su problemini yaptıkları çalışmalarla çözdüklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Esenköy'de yapılan çalışmalarla problem ortadan kalktı. Su problemiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Temel, "Yaz döneminde bir su deposuna ihtiyaç olduğunu gördük. Engere mevkiinde sular basmıyordu. Köyümüzün en yüksek yerine bir depo yaptık bin 600 tonluk. Bunun yanı sıra Karlık'tan su getirdik. O depomuz da her daim dolu vaziyette duruyor. Su depoları vatandaşımıza şu anda hizmet veriyor. Yağmurda sularımız bulanık olduğunda da buradan su verebiliyoruz. O yüzden Esenköy'de su sıkıntısına son verilmiştir" diye konuştu.

Planlanan baraj projesiyle Esenköy'ün yanı sıra çevre belediyelerinin de su ihtiyacının kazanacağını anlatan Temel, "Allah nasip ederse bir baraj projemizin ihalesi yapıldı. Temennimiz çok kısa zamanda baraj inşaatı başlar. O baraj bittiğinde sadece Esenköy değil, Armutlu, Çınarcık, Kocadere, Teşvikiye da su verebiliriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Kadir Yalçın Uçar - Yerel

Mehmet Temel Esenköy su Yerel Haberler

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