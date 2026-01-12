Haberler

ESDAG üyeleri 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu geride bıraktı

ESDAG üyeleri 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu geride bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Doğa Aktiviteleri (ESDAG) üyeleri, Bozüyük Mezitler bölgesindeki 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu başarıyla tamamlayarak sağlıklı bir gün geçirdi. Grup lideri milli sporcu Eda Konuk, kadın katılımcı sayısının artmasını umduğunu belirtti.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri (ESDAG) üyeleri, Bozüyük Mezitler bölgesindeki zorlu orman parkurunu başarıyla tamamlayarak doğada spor dolu bir gün geçirdi.

ESDAG grubu, haftalık sportif etkinlikleri kapsamında bu hafta Bozüyük Mezitler çevresindeki ormanlık alanlarda bir araya gelerek 30 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamladı. Her türlü arazi şartlarıyla mücadele ederek doğa yürüyüşü gerçekleştiren sporcular, bu tarz etkinliklerle stresten kurtulduklarını ve yeni haftaya daha sağlıklı bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. Grup üyeleri, zorlu yürüyüşün ardından Kınık'ta yer alan doğal termal suda kısa bir mola vererek günün yorgunluğunu attı. Grup lideri milli sporcu Eda Konuk, kadın katılımcı sayısının artması temennisinde bulunurken, kapılarının tüm sporseverlere açık olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare