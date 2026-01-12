ESDAG üyeleri 30 kilometrelik zorlu orman parkurunu geride bıraktı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri (ESDAG) üyeleri, Bozüyük Mezitler bölgesindeki zorlu orman parkurunu başarıyla tamamlayarak doğada spor dolu bir gün geçirdi.

ESDAG grubu, haftalık sportif etkinlikleri kapsamında bu hafta Bozüyük Mezitler çevresindeki ormanlık alanlarda bir araya gelerek 30 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamladı. Her türlü arazi şartlarıyla mücadele ederek doğa yürüyüşü gerçekleştiren sporcular, bu tarz etkinliklerle stresten kurtulduklarını ve yeni haftaya daha sağlıklı bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. Grup üyeleri, zorlu yürüyüşün ardından Kınık'ta yer alan doğal termal suda kısa bir mola vererek günün yorgunluğunu attı. Grup lideri milli sporcu Eda Konuk, kadın katılımcı sayısının artması temennisinde bulunurken, kapılarının tüm sporseverlere açık olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR