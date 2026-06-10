Esad'ın zindanında 23 yıl: Güneşi zeytinden anladık

Suriye'de Esad rejiminin cezaevlerinde 23 yıl tutulan Mehmet Ertürk, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadığı insanlık dramını anlattı. Yıllarca güneşi göremediklerini belirten Ertürk, "Sabah olduğunu verilen 2-3 zeytinden anlıyorduk" dedi. Açlık nedeniyle hamam böceği, kedi eti ve kurt yediklerini söyleyen Ertürk, tek kurtuluşun ölüm olduğunu düşündüklerini aktardı.

Suriye'de Esad rejimin yıkılmasının ardından özgürlüğüne kavuşan Kilisli Mehmet Ertürk, cezaevlerinde geçirdiği 23 yılda yaşadıklarını anlattı. Şu sıralar Kilis Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ertürk, cezaevlerinde geçirdiği 23 yılda güneşi görmediğini belirterek, "Sabah olduğunu verilen 2-3 zeytinden anlıyorduk" dedi.

"Açlıktan hamam böceği, kedi eti yedik, 'öldürün bizi' diyorduk"

2003 yılının Nisan ayında Suriye'ye gittiğini belirten Ertürk, "Bizi istihbaratçı sandılar. Ben istihbaratçı değildim, kendi halimde bir insandım. Yıllarca cezaevinde kaldım" diye konuştu. Cezaevindeki yaşam şartlarının son derece ağır olduğunu ifade eden Ertürk, "Açlıktan hamam böceği yiyorduk. Kedi eti yedik, kurt yedik. Çok açtık. Sürekli hakaret ve küfür ediyorlardı. Biz de 'Küfür etmeyin, öldürün bizi' diyorduk. Oraya düşenlerin yüzde 99'u güneşi görmedi. Benim gibi herkes ölümü düşünüyordu. Sabahları 2-3 zeytin verildiğinde sabah olduğunu anlıyorduk" ifadelerini kullandı.

"Hastalandığımı söylediğimde başıma copla vuruyorlardı"

Hastalandığında tedavi edilmek yerine şiddet gördüğünü anlatan Ertürk, "Hastalandığımı söylediğimde başıma copla vuruyorlardı. 25 kiloya kadar düştüm" dedi.

"Kapıyı açın, çıkın, Beşşar Esad kaçtı"

Özgürlüğüne kavuştuğu günü anlatan Ertürk, üst kattan gelen seslerin kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Kadınların kaldığı koğuştan bağırışlar geliyordu. İdam edileceğimizi düşündük. Bir süre sonra 'kapıyı açın, çıkın. Beşşar Esad kaçtı' dediler. Bunun bir tuzak olduğunu sandık. Yavaş yavaş dışarı çıktık. En son ben kaldım. Dışarıda silahlı, sakallı bir adam vardı. Bana nereli olduğumu sordu. 'Türküm' dedim. Bana sarıldı ve 'Türk kardeşler benim gözümün üstündedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başımın üstünde yeri var' dedi" şeklinde konuştu.

Serbest kaldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu belirten Ertürk, "Doktorlar 5 damarımı açtı. Bana kesinlikle ağır iş yapmamam gerektiğini söylediler" dedi.

"Beni ölü sanıp cenaze yemeği hazırlamışlar"

Cezaevinde kaldığı süreçte yakınlarının kendisini öldü sandığını söyleyen Ertürk, "Bir ara beni öldü sanıp morga götürmüşler. Elektroşok vererek kalbimi yeniden çalıştırmışlar. Yakınlarım da öldüğümü düşünmüş. Hatta cenaze yemeği hazırlamışlar, nüfustan bile düşürülmüşüm. Devlet beni televizyonlarda görünce durumdan haberdar oldu. Esad rejimi sona erdikten sonra gerekli işlemler yapıldı ve 3 gün sonra kimliğim bana teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ertürk, "Beni kurtaran Allah'tır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerimde emeği var" dedi.

"Kimseden para istemiyorum, düzenli iş istiyorum"

Yetkililere de çağrıda bulunan Mehmet Ertürk, "Kimseden para beklentim yok. Sadece düzenli bir iş istiyorum. Akşam evime ekmeğimi götüreyim, kimseye muhtaç olmayayım" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı