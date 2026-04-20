İnsanlık ölmemiş dedirtti: Erzurumlu şoförden öğrenciye büyük jest

İnsanlık ölmemiş dedirtti: Erzurumlu şoförden öğrenciye büyük jest
Erzurum'da bir halk otobüsü şoförü, sınava geç kalmak üzere olan bir öğrenciyi zamanında yetiştirerek büyük takdir topladı. Şoför Ahmet Öznütepe, duyarlı davranışıyla sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum'da halk otobüsü şoförü Ahmet Öznütepe, K2 hattında seyir halindeyken sınava geç kalmak üzere olan bir öğrenciyi zamanında yetiştirerek takdir topladı. Öğrenci o anları cep telefonu ile kaydetti.

Erzurum'da toplu taşıma hizmeti veren bir halk otobüsü şoförü, sergilediği duyarlı davranışla gönülleri fethetti. Edinilen bilgilere göre, K2 hattında görev yapan kaptan Ahmet Öznütepe, Yıldızkent güzergahında ilerlediği sırada Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına yetişmeye çalışan bir öğrenciyle karşılaştı.

Öğrencinin mağduriyetini fark eden duyarlı şoför, büyük bir hassasiyet göstererek adeta zamanla yarıştı. Güzergah üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde hareket eden Öznütepe, öğrenciyi üniversiteye tam vaktinde ulaştırdı. Şoförün bu çabası sayesinde öğrenci, hayatı için önem taşıyan sınavına son anda girebildi. O anlar sosyal medyada beğeni ve takdir topladı. - ERZURUM

