- Erzurumlu maratoncular Bakü'de koştu

Celal Arpacık, 21 km'de 70 yaş üstü kategorisinde üçüncülüğü kazandı

ERZURUM - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından 'Rüzgarı yen' sloganıyla düzenlenen yarı maraton gerçekleştirildi. Maratona Erzurumlu sporcular da katıldı.

Haydar Aliyev Vakfı tarafından 'Rüzgarı yen' sloganıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen maratona 'DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu' olarak katılan Erzurumlu 70 ile 40 yaş arası sporcular, madalya ile döndüler. Devlet Bayrak Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 19 bin 500 kişi katıldı. Sporcular, Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde 21 kilometre mesafe kat etti.

70 yaşındaki Erzurumlu maratoncu

DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu, 7 Mayıs Pazar günü Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Yarı Maratonu'na 8 koşucu ile katılarak Türkiye'yi ve Erzurum'u temsil etti. Bakü'de yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılanan koşu grubunun tecrübeli sporcularından Celal Arpacık, 21 km'de 70 yaş üstü kategorisinde üçüncülük kazandı. Her yaştan ve meslekten sporseverlerden oluşan koşu grubu, Dursun Düzgün yönetiminde, haftada 3 gün antrenman yaparak güç topluyor.

Koşmak onlar için bir tutku

DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu; her ortam ve şartta koşmayı sürdürüyorlar. Erzurum'da spor kültürünün gelişmesine sağladıkları katkı da kendilerini mutlu ediyor. 2023 yılında içerisinde Erzurumlu maratoncular, Moldova ve Özbekistan'da yapılan maratonlara da katılmayı hedefliyorlar. Yurt içi ve yurtdışında birçok maratona katılan DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu'nun en önemli beklentisi, önceki yıllarda iki defa başarıyla gerçekleştirilen, ancak daha sonra düzenlenmeyen, Erzurum yarı maratonunun ve dünyada birçok başarılı örneği olan kış koşusunun her yıl yapılması.

"Erzurum'a bir maraton çok yakışır"

Erzurum'un tarihi ve turistik önem arz eden parkurları, tabyalar arası, Palandöken, Tortum Gölü ve Şelalesi, Narman Peri Bacaları, ultra maraton düzenlemeye çok uygun olduğunu söyleyen Erzurumlu koşucular, şöyle konuştular:

"Yine önceki yıllarda ilki düzenlenen, sadece atlama kulelerinde yapılabildiği için dünyada sayılı şehirde gerçekleştirilebilen, dünyanın en zorlu kısa mesafe (400 m) koşusu olarak nitelendirilen yarışın, geleneksel olarak her yıl düzenlenmesini gerek. Bunun yanı sıra, yüksek irtifa kamp merkezinin en önemli tesisi olacağına inancıyla, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan ve 4 mevsim spor yapılabilmesine imkan sağlayan bir kapalı atletizm salonunun Erzurum'da da yapılması gerek. Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizin birçok il ve ilçesi, etkili bir tanıtım fırsatı sunan maraton veya yarı maraton düzenlemekte ve spor turizminden aktif olarak yararlanmaktadır. Türk dünyasının 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi de göz önüne alındığında, bu etkinlikler, spor şehri Erzurum'un tanıtımı için önemli bir fırsat olacaktır."

DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu'ndan, Azerbaycan'da düzenlenen maratona katılanların kendi yaş gruplarında alınan dereceler şöyle oldu:

Mustafa Kara 54

Celal Arpacık 400

Muhammet Emin Kocaaliler 471

Aydın Ahmet Demir 600

Yurda Topçuoğlu 684

Hikmet Maraşlı 718

Melih Leylioğlu 1555

Emrullah Önalan 1787