Erzurumlu kadınlardan Gazze'ye destek

Ak Parti Erzurum Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği yoğun ilgi ile gerçekleştirildi.

Yakutiye Kent Merkezi'nde toplanan kadınlar el ele tutuşarak, Gazze'ye destek için zincir oluşturdu. Kadınların düzenlediği programa AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da destek verdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Beyza Saltuklu Özdemir, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını ifade ederek, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir! Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz: Barış kadınla mümkün. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti! Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık" şeklinde konuştu. - ERZURUM