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Erzurumlu hat ustası saygı ödülüne layık görüldü

Erzurumlu hat ustası saygı ödülüne layık görüldü
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Ülkemizin yaşayan en büyük hüsnühat sanatçısı Erzurumlu Hasan Çelebi, "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

Ülkemizin yaşayan en büyük hüsnühat sanatçısı Erzurumlu Hasan Çelebi, "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

Hasan Çelebi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hüsnühat sanatının dev ismi merhum Hamid Aytaç'tan aldığı icazetle, bugüne kadar bu sanatı büyük bir ustalıkla icra etmesinin yanı sıra bu alanda yetiştirdiği pek çok öğrenciyle hüsnühat sanatının günümüze kadar gelmesine ve gittikçe artan bir ilgiye muhatap olmasına gösterdiği büyük katkı ve gayret nedeniyle "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

Çelebi ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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