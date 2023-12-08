Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'İsraf' konulu etkinlik

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, tüketim bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 'İsraf' konulu bir etkinlik düzenledi. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Şahide Günal önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere israf konusunda farkındalık oluşturuldu ve tüketim bilinci kazandırıldı.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu tüketim bilincinin oluşmasına katkı sağlamak maksadıyla "İsraf" konulu bir etkinlik düzenledi.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Şahide Günal, öğrencilerde israf konusunda farkındalık oluşturmak ve tüketim bilinci kazandırabilmek için bir grup öğrenciyle birlikte israf üzerine bir çalışma başlattı. Görevli öğrencilerin sınıfları dolaşarak hazırladıkları dövizler eşliğinde israf hakkında bilgiler paylaştığı etkinlik öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. - ERZURUM