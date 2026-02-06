Vali Çiftçi'den deprem anma mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, asrın felaketinin 3. yıl dönümü vesilesiyle anma mesajı yayınladı.

Tarihin en büyük acılarından biri olan, 11 ili sarsan ve 50 binden fazla canın yitirildiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam üç yıl geçtiğini hatırlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, " Zaman akıp gitse de, o gece saat 04.17'de duran kalplerin ve kaybedilen hayatların acısı, ilk günkü tazeliğiyle vicdanlarımızdaki yerini korumaktadır. "Acınız, acımızdır" diyerek yola çıkan kadim şehrimiz Erzurum, depremin ilk saatlerinden itibaren Dadaş vakarıyla kenetlenmiş; soğuk kış şartlarına rağmen tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etmiştir. Erzurum'un yardımsever insanları; ekmeğini bölüşmüş, battaniyesini paylaşmış ve gönül köprüleri kurarak kardeşlerinin imdadına koşmuştur. Bizler o gün sadece lojistik bir destek değil, bir milletin sarsılmaz birliğini ve zor günlerde nasıl tek yürek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

"Coğrafyamızın gerçeklerine karşı hazırlıklı olmalıyız"

Vali Çiftçi daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Bu büyük felaket bize şunu bir kez daha hatırlatmıştır: Coğrafyamızın gerçeklerine karşı hazırlıklı olmak, dayanışma ruhunu diri tutmak ve güvenli yarınlar inşa etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya, yıkılanı ihya etmeye ve vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" - ERZURUM