Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, terör mağduru gaziyi ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2017 yılında Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada teröristlerin önceden araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş'u, evinde ziyaret etti.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM