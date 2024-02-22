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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekmanlı çiftin nikah şahidi oldu

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Geçmişte Tekman Kaymakamlığı yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekmanlı çiftin nikah şahidi oldu. Vali Mustafa Çiftçi, genç çifte iki cihan saadeti diledi.

Geçmişte Tekman Kaymakamlığı yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekmanlı çiftin nikah şahidi oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde Katranlı Mahalle Muhtarlığı yapan Ekrem Akkaya'nın mutluluğunu paylaşmak üzere, torunu Ümmühan ile Hubeyt'in nikah şahitliğini yaptı. Vali Çiftçi, genç çifte iki cihan saadeti diledi. Nikah sonrası Vali Mustafa Çiftçi genç çiftler, aileler ve davetlilerle toplu fotoğraf çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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