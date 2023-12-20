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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Pazaryolu ilçesini ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazaryolu ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiftçi, ilçe yöneticileriyle bir araya geldi ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretleri çerçevesinde Pazaryolu ilçesini ziyaret etti.

Pazaryolu ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi'yi, İlçe Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin ve ilçe kurum yöneticileri karşıladı. Vali Çiftçi, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pazaryolu Belediyesi'nde incelemelerde bulunarak Başkan Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir brifing aldı. Daha sonra Pazaryolu Memnune Zengin-Refika Gül Kız Kur'an Kursu'na geçen Vali Çiftçi, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başarı temennisinde bulunan Vali Çiftçi, hafizelerin eğitiminde emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Pazaryolu ziyareti kapsamında sırasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, güvenlik güçlerinin ilçedeki asayiş ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi'nin Pazaryolu ilçe ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Rüstem Can ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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