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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, daha sonra toplantı salonuna geçerek yetkililerden brifing aldı. Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk eşlik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Afad ekipleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, daha sonra toplantı salonuna geçerek yetkililerden brifing aldı. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün bölgede ve Erzurum'da yaptığı arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, ÇAT ve Köprüköy depremlerinin ardından bu bölgede yapılan iyileştirme çalışmaları ve çevre illerde gerçekleştirilen afet ve acil durum müdahaleleri hakkında bilgilendirildi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi İlyas Öztürk Erzurum AFAD Acil Durum Yerel Politika Güncel Haberler

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