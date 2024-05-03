Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Afad ekipleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, daha sonra toplantı salonuna geçerek yetkililerden brifing aldı. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün bölgede ve Erzurum'da yaptığı arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, ÇAT ve Köprüköy depremlerinin ardından bu bölgede yapılan iyileştirme çalışmaları ve çevre illerde gerçekleştirilen afet ve acil durum müdahaleleri hakkında bilgilendirildi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk eşlik etti. - ERZURUM