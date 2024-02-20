Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Barosunu ziyaret etti

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar eşlik etti. - ERZURUM