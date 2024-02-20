Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Barosunu ziyaret etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Barosunu ziyaret etti. Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar eşlik etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Barosunu ziyaret etti
Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar eşlik etti. - ERZURUM