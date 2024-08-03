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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapımına başlanılan ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte binanın kasım ayının ilk haftasında hizmete açılması planlanıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde yapımına başlanılan ek hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

2 Temmuz 2024'te sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanılan inşaatta zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanırken, temeli atılan; subasman imalatına devam edilen binanın, önümüzdeki kasım ayının ilk haftası tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Bölge Adliye Mahkemesi ek hizmet binasının inşaat alanındaki incelemelerinde Vali Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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