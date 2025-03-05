Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 Aile Yılı Konferansı'na Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "2025 Aile Yılı" konulu Video Konferans Sistemi'ne katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen "2025 Aile Yılı" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı. "2025 Aile Yılı" konulu toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut hazır bulundu. - ERZURUM