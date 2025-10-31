Erzurum Valisi, İran Başkonsolosu'na Ziyarette Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, göreve yeni başlayan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sayın Alibeman Eghbalı Zarch'a iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye ile İran arasındaki dostane ilişkiler, bölgesel iş birliği imkanları ve Erzurum'un iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerdeki önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Çiftçi, Başkonsolos Eghbalı Zarch'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görev süresince Erzurum'da yürütülecek çalışmalarda Valiliğimizin her türlü iş birliğine açık olduğunu ifade etti. - AĞRI