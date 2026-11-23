Erzurum Valisi Aydın Baruş, geçtiğimiz günlerde Taş Mağazalar Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından bölge esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yakutiye ilçesi Taş Mağazalar mevkiinde bir kuyumcu dükkanına yönelik gerçekleştirilen soygun girişimi ve silahlı saldırının ardından, Erzurum Valisi Aydın Baruş bölgedeki esnafla bir araya geldi. Beraberinde Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte esnafı tek tek ziyaret eden Vali Baruş, yaşanan üzücü olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında dükkanları ziyaret ederek esnafın talep, görüş ve beklentilerini bizzat dinleyen Vali Baruş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli ve idari sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. Bölge esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Baruş ve beraberindeki heyete desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı