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Erzurum Valisi Aydın Baruş’tan şehit ailesi ve gaziye anlamlı ziyaret

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Erzurum Valisi Aydın Baruş’tan şehit ailesi ve gaziye anlamlı ziyaret
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentteki şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmıyor.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentteki şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmıyor. Vali Baruş, şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesi ile Gazi Sedat Aktaş'ı evlerinde ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilk olarak şehit Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailesini ziyaret etti. Şehidin aile fertleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Baruş, şehidin aziz hatırasını yad etti. Devletin her zaman ve her şartta şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Baruş, kapılarının kendilerine her zaman sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş, ziyaret programı kapsamında daha sonra Gazi Sedat Aktaş'ın konuğu oldu. Gazi Aktaş ve ailesiyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Vali Baruş, kahraman gaziye sağlıklı, hayırlı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. Şehit yakınları ve gazilerin milletin en mukaddes emanetleri olduğunu belirten Baruş, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim her zaman baş tacımızdır" dedi.

Anlamlı ziyaretlerde Vali Aydın Baruş'a; Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Müftüsü Yaşar Çapçı da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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