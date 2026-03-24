Vali Baruş; "Vatandaş odaklı hizmet anlayışı önemli"
Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan hizmetler hakkında detaylı bir sunum aldı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemini vurguladı.
İl Müdürü Akın Kul tarafından karşılanan Vali Baruş'a; kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ile nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; T.C. kimlik kartı, adres kayıt, doğum, evlenme, boşanma ve ölüm işlemleri, vatandaşlık hizmetleri, MERNİS ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları, kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvuru süreçleri, e-Devlet entegrasyonu, dijitalleşme faaliyetleri ile dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler ele alındı.
Yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaparak, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM