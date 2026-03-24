Vali Baruş; 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı önemli'

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Müdürü Akın Kul tarafından karşılanan Vali Baruş'a; kurumun görev, yetki ve sorumlulukları ile nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; T.C. kimlik kartı, adres kayıt, doğum, evlenme, boşanma ve ölüm işlemleri, vatandaşlık hizmetleri, MERNİS ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları, kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvuru süreçleri, e-Devlet entegrasyonu, dijitalleşme faaliyetleri ile dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler ele alındı.

Yürütülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaparak, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı