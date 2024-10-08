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Erzurum Valiliği ISO 9001 Kalite Belgesi Aldı

Erzurum Valiliği ISO 9001 Kalite Belgesi Aldı
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Erzurum Valiliği, vatandaşlara sunduğu hizmetler ve çalışanlarına sağladığı kaliteli çalışma ortamı nedeniyle 'TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi' aldı. Bu belgeyle Erzurum, Türkiye'de bu belgeye sahip 4 il Valiliğinden biri oldu.

Erzurum Valiliği ; vatandaşa yönelik yürütmüş olduğu hizmetler, çalışanlarına sağladığı kaliteli çalışma ortamından dolayı "TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" aldı.

Ülkemizde bu belgeye sahip 4 il Valiliğinden biri olan Erzurum Valiliği, bu vesileyle kamu hizmetlerini uluslararası bir standartla sunduğunu belgelemiş oldu. Bu kapsamda Valilik "TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi"nin alınma sürecinde üstün gayret gösteren Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacer Türk ve İl Yazı İşleri Müdür V. Cihat Sarıgül; Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile onurlandırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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