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Erzurum'un Pasinler ilçesinde sel felaketi

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Erzurum'un Pasinler ilçesi Pelitli Köyü'nde yaşanan sel felaketinde 15 ev, ahırlar, depolar ve zirai aletler zarar gördü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgede incelemelerde bulunarak devletin vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Pelitli Köyü'nde selin verdiği zarar gün yüzüne çıkmaya başladı. 15 ev, ahırlar, depolar ve zirai aletler sel felaketinde zarar gördü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şiddetli yağıştan etkilenen Pasinler ilçesi Pelitli Köyü'nde incelemelerde bulundu. Yoğun yağış neticesinde sel felaketi meydana gelen bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

İlgili kurumların zarar tespit çalışmalarına başladığını ifade eden Vali Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldi. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgedeki yaraları saracağız." şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi daha sonra şöyle konuştu: "Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat kendim tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda. Kurumlarımız çalışıyor ve sorunları ivedi çözmeye gayret ediyor. İletişimde bir sorun yok. Devlet burada vatandaşı için gereken adımları atacak." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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