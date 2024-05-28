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Erzurum'un Oltu ilçesinde sevilen isimlerinden Hava Ceylan'ın vefatı

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Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından, merhum öğretmen İhsan Ceylan'ın eşi, emekli öğretmen Ufuk Ceylan ile Aşkın Ceylan'ın annesi, İlhan ve İrfan Akpınar'ın ablası, Emrah, Faruk ve Denizli Kale Kaymakamı Salih Ceylan'ın babaannesi Hava Ceylan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi müteakip Aslanpaşa Camii'nde kılındı ve Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde sevilen isimlerinden Hava Ceylan'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi halkından, merhum öğretmen İhsan Ceylan'ın eşi, emekli öğretmen Ufuk Ceylan ile Aşkın Ceylan'ın annesi, İlhan ve İrfan Akpınar'ın ablası, Emrah, Faruk ve Denizli Kale Kaymakamı Salih Ceylan'ın babaannesi Hava Ceylan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi müteakip Aslanpaşa Camii'nde kılındı ve Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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