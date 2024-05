Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmur sonrası dev kaya parçası mahalle sakinlerini mağdur etti

Erzurum'un Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde sağanak yağmur sonrası dağdan kopan dev kaya parçası mahalle sakinlerini mağdur etti.

Oltu'nun Gökçedere Mahallesi'nde ikamet eden İsrafil Yılmaz (53), "Her yağmur sonrası evde korku ile yaşıyoruz. Her an kayaların üzerimize geleceğinden dolay tedirgin oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde akşam üstü dağdan kopan devasa kaya evin arka bölümündeki tahta merdivene çarparak durdu. Evde çatlaklar oluştu. Bu taş uçtuğunda evdeydik ve bir gürültü ile dışarı çıktık. Kaya direkt eve çarpsaydı altında kalacaktık. Mağduruz ve korku içinde bekliyoruz" dedi.

İsrafil Yılmaz'ın eşi Esen Yılmaz (50), "Yağmur yağdığı zaman evde yatmaya korkuyoruz. Eşim kalp hastası ve psikolojik olarak hasta. Durumumuz iyi olsa burada bir an bile durmayacağız. Herkes buradan taşındı ama burada sadece biz kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - ERZURUM