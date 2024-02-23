Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kar, gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Aşkale'de son 2 hafta içinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında 'bahar geldi' söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasözü olan 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'ı hatırlattı. Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan Kar, gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.
Aşkale'de son 2 hafta içinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında "bahar geldi" söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasözü olan "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır"ı hatırlattı.
Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi. - ERZURUM