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Erzurum Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'te Yerini Aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'te Yerini Aldı
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Erzurum Teknik Üniversitesi, Adana'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yer alarak, çeşitli etkinlikler ve sergilerle katılımcılara ulaşıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 2018 yılından itibaren her yıl ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenen TEKNOFEST bu yıl da Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dev organizasyonda yerini alan ETÜ, bir yandan Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü bünyesinde yarışmalara katılan takımların geliştirdiği cihazlarını sergilerken diğer yandan ise MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi'nin kurduğu bilim, ahşap, uygulamalı deney ve sanal gerçeklik atölyelerinde her yaştan ziyaretçiye çeşitli etkinlikler sunuyor.

ETÜ stantları, TEKNOFEST Adana'da 6 Ekim Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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