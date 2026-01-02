ETÜ'lü öğrencilerin afet yönetimine yönelik projesi HAVELSAN SUIT programına kabul edildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarından HAVELSAN tarafından yürütülen HAVELSAN SUIT Programı 2025-2026 dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Danışmanlığını Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nadide Çağlayan Özaydın'ın yürüttüğü; Deniz Kılıç, Kardelen Çoban, İkbalnur Özkan ve Sıla Altunsoy'dan oluşan öğrenci ekibi, "Afet Müdahale Süreçlerinde Bütünleşik Karar Destek Aracı Önerisi" başlıklı projeleriyle HAVELSAN SUIT Programı'na kabul edildi.

Proje kapsamında, afet sonrası müdahale süreçlerinde karar verme hızını ve etkinliğini artırmaya yönelik bütünleşik bir karar destek aracının geliştirilmesi hedefleniyor. Sahadan elde edilen gerçek zamanlı verilerin görüntü işleme yöntemleriyle analiz edilmesi yoluyla hasar seviyelerinin sınıflandırılması ve buna bağlı olarak sağlık ihtiyaçlarına yönelik kapasite planlamasının desteklenmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek sistem sayesinde afet bölgelerinde müdahale önceliklerinin daha doğru belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kaynakların etkin biçimde kullanılması öngörülüyor.

Endüstri mühendisliği yaklaşımıyla karar verme ve planlama yöntemlerini afet yönetimi süreçlerine entegre eden proje, veri temelli ve sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Öğrenciler, HAVELSAN SUIT Programı kapsamında teknik mentörlük ve sektörel destek alarak projelerini geliştirme ve uygulamaya dönüştürme imkanı elde edecek. - ERZURUM