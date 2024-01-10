Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri Aras EDAŞ'ı ziyaret etti

Aras EDAŞ'a teknik gezi düzenleyen Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, iş hayatını yakından görme fırsatı elde etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri teknik gezide önemli tecrübeler edindi. Şirketin farklı departmanlarındaki çalışma ve uygulamalarını doğrudan deneyimleyen öğrencilere, sahada kullanılan malzemelerin tanıtımı yapılırken; Çözüm Merkezi ve SCADA süreçleri ile ilgili sunum yapıldı. Aras EDAŞ'ın ödüllü Ar-Ge projesinin tanıtıldığı gezide, mühendis adaylarına EPDK tarafından kabul edilen diğer projeler hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerin ilk durağı "Ambar Birimi" oldu. Erzurum 6. Bölge Başmühendisi Osman Batur Taşci tarafından enerji nakil hatlarında kullanılan malzemelerin tanıtımı yapılarak trafo merkezi gezdirildi. Ardından Çözüm Merkezi'ne geçen öğrencilere, çağrıların karşılandığı ekranlar gösterilerek, müşterilerden gelen örnek çağrılar dinletildi, gelen taleplerin nasıl karşılandığı ile ilgili bilgiler verildi.

Daha sonra Uzaktan Kontrol Merkezi (SCADA) sistemini yerinde inceleyen öğrencilere, OMS (Kesinti Yönetim Sistemi) Başmühendisi Mehmet Piri Yılmaz, Çözüm Merkezi'nde dinledikleri çağrıların sahaya iletilme sürecini, saha personeli için tahsis edilen tabletlere arıza kayıtlarının düşmesi ve çözüme ulaştırılmasıyla ilgili bilgileri aktardı. Gezinin dördüncü durağında Akıllı Şebekeler ve Ar- Ge Müdürlüğü'nden Ar-Ge Mühendisi Yunus Doğan, Şirketin, EPDK tarafından kabul edilen projeleri hakkında bilgiler verdi. Yakın zamanda 21 dağıtım şirketi arasından 1. olan "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" projesi ile ilgili detayları anlatan Doğan, diğer projelerin de önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin son durağı ise Aras EDAŞ Müzesi oldu. Yakın zamanda hizmete açılacak olan Aras EDAŞ Müzesi'ni gezen öğrenciler, elektrik tarihi ile ilgili kısa bir zaman tüneline girdi. Geçmişte kullanılan elektrik malzemelerini görme fırsatı yakalayan öğrenciler, müzedeki eserleri ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Geziyi faydalı bulduklarını belirten öğrenciler, "Teknik ve uygulamalı bilgiler edindiğimiz gezi çok güzel geçti. Hem kariyerimize katkı sağlayacak hem de sektör hakkındaki bilgilerimizi artıracak önemli tecrübeler edindik. Ar-Ge projelerini ve uygulama çalışmalarını etkileyici bulduk. Ayrıca elektrikle ilgili geçmiş dönemlere ait eserlerin sergilendiği EDAŞ Müzesi'ni de çok beğendik." diye konuştu. - ERZURUM