Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Baş ve Boyun Kanseri Araştırması

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Özel Çapık'ın yürütücülüğünü yaptığı, Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş'ın danışman, Doç. Dr. Elanur Aydın Karataş ve Dr. Mesut Akyüz'ün araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"Hipoksi İndüklü Tümör Türevli Eksozomlar Aracılığıyla Endotel Hücre Sekretomunda İfadesi Artan Kemokinin Baş ve Boyun Kanserlerinde Metastaza Olası Etkisinin In Vitro, Ex Vivo ve In Vivo Araçlarla Araştırılması" başlıklı proje, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı ve Su Ürünleri Fakültesi Deneysel Araştırma Birimi iş birliğiyle yürütülecek.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Özel Çapık, çalışmanın baş ve boyun kanserlerinin patogenezi ve yayılım mekanizmalarını daha iyi anlamayı hedeflediğini belirterek, "Özellikle tümör mikroçevresinin bileşenleri, bu bileşenler arasındaki etkileşimler ve metastazla ilişkili moleküler değişimler üzerine odaklanıyoruz. Bu sayede yeni ve etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmamız ayrıca metastaz gelişen baş ve boyun kanseri hastalarında potansiyel bir tanısal biyobelirteç ortaya çıkarma potansiyeline sahip" dedi.

Elde edilecek bulguların, baş ve boyun kanserlerinde kötü prognostik faktörlerden biri olan metastaz gelişimine yol açan moleküler hedeflerin karakterize edilmesine katkı sunması ve uzun vadede ekonomik ile ticari faydalar sağlaması bekleniyor. - ERZURUM