Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) öğrenim gören lisansüstü öğrencileri için Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi düzenlendi.

ETÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesi ve disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması amacıyla Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi gerçekleştirildi.

ETÜ Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı 48 öğrencinin yer aldığı ve üç gün süren eğitimler kapsamında, ETÜ'den Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. A. Fatih Yetim, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Doç. Dr. Mehmet Bayğın, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekai Halıcı ve Prof. Dr. Ömer Alkan ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Temel Varol bilimsel yayın oluşturma, düzenleme, yükleme ve revizyon gibi temel konular hakkında öğrencilere ders verdi. - ERZURUM