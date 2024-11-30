Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ'de lisansüstü öğrenciler için düzenlenen Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesiyle bilimsel çalışmalara altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) öğrenim gören lisansüstü öğrencileri için Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi düzenlendi.

ETÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesi ve disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması amacıyla Uluslararası Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi gerçekleştirildi.

ETÜ Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı 48 öğrencinin yer aldığı ve üç gün süren eğitimler kapsamında, ETÜ'den Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. A. Fatih Yetim, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Doç. Dr. Mehmet Bayğın, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zekai Halıcı ve Prof. Dr. Ömer Alkan ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Temel Varol bilimsel yayın oluşturma, düzenleme, yükleme ve revizyon gibi temel konular hakkında öğrencilere ders verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesi de artık ellerinde
img

Demet Akalın kiracı sorununa çareyi böyle buldu
img

Arda'ya 1 bardak su vermemişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.