Erzurum Teknik Üniversitesi ISO 9001:2015 Akreditasyonu Aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında akredite edildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu akreditasyonun kurumsal gelişim açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında akredite edildi.

ETÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda alınan akreditasyon, üniversitenin kalite yönetim sistemi süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu tescilledi.

TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetim sürecinde, ETÜ'nün kurumsal yönetim yapısı, süreç odaklı yaklaşımı, paydaş ilişkileri ve sürekli iyileştirme mekanizmaları değerlendirildi. Denetim sonucunda, ETÜ'nün kalite yönetim sistemi ISO 9001: 2015 standardı gereklerini karşıladığı belirlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kalite yönetim sistemi akreditasyonunun kurumsal gelişim açısından önemli bir adım olduğunu belirterek: "ETÜ olarak tüm süreçlerimizi kalite odaklı bir yönetim anlayışıyla yürütmeye önem veriyoruz. TÜRKAK tarafından verilen bu akreditasyon, üniversitemizin kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygunluğunu göstermesi bakımından çok değerlidir. Elde edilen bu belge, kalite süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de rehberlik edecektir. Bu vesileyle başta üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Yıldırım ve ekibi olmak üzere emeği geçen tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
