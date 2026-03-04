ETÜ, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 Fuarı'nda uluslararası iş birliklerini güçlendirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Asya-Pasifik bölgesinin en prestijli yükseköğretim organizasyonları arasında gösterilen ve dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarlarından biri olan 19. Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) Fuarı'na katılım sağladı.

Bu yıl Hong Kong'da gerçekleştirilen fuar, Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda üniversiteyi, uluslararası eğitim kuruluşlarını ve akademik temsilcileri bir araya getirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın katkılarıyla fuara katılan ETÜ'yü, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyuphan Manay temsil etti. Uluslararası yükseköğretim alanında önemli bir buluşma noktası olan fuara ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, ajans yetkilileri ve Türkiye'den birçok üniversitenin üst düzey yöneticileri de katılım sağladı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Asya eğitim ekosisteminde öne çıkan üniversitelerle olası akademik iş birlikleri ele alındı. Yapılan temaslarda; öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve uluslararası akademik iş birlikleri gibi başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı