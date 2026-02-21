Haberler

Erzurum şehidini dualarla andı

Erzurum şehidini dualarla andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehadetinin sene-i devriyesinde memleketi Erzurum'da dualarla anıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehadetinin sene-i devriyesinde memleketi Erzurum'da dualarla anıldı.

18 Şubat 2019 tarihinde Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkisinde, mevzi değişikliği esnasında vurularak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehadetinin sene-i devriyesinde dualarla yad edildi. Şehit Umut Öznütepe Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla aziz şehidimizin hatırası rahmet ve minnetle anıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Vatanımızın birliği, milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Cem Yılmaz bu kez kaslarıyla şov yaptı
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Kışlada alkol alan askerlerin eğlencesi kanlı bitti! Akılalmaz oyun
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı