Haberler

Eserler Ankara'da koruma altına alınacak

Eserler Ankara'da koruma altına alınacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, depreme karşı güçlendirme ve kapsamlı restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı. Tarihi eserler, restorasyon süresince Ankara Resim ve Heykel Müzesi depolarında geçici olarak muhafaza edilecek. Müze, çalışmalar tamamlandığında yenilenmiş teşhir düzeniyle ziyaretçilere açılacak.

Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle Cumhuriyet tarihi açısından büyük önem taşıyan Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, depreme karşı güçlendirme ve kapsamlı restorasyon çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı. Müzede bulunan tarihi eserler, restorasyon süreci boyunca çağdaş konservasyon standartlarına uygun altyapıya sahip Ankara Resim ve Heykel Müzesi depolarında geçici olarak muhafaza edilecek.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, binada gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda yapının mevcut haliyle güvenli kullanımının mümkün olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Deprem güçlendirmesi ve restorasyon kararının ardından müze koleksiyonundaki eserlerin korunması için Erzurum genelinde uygun bir geçici alan arandığı, ancak gerekli iklimlendirme, güvenlik, yangın önleme ve uzman personel altyapısına sahip bir alanın kısa sürede oluşturulamayacağının tespit edildiği aktarıldı.

"Taşıma işlemi kalıcı değil, geçici bir koruma tedbiridir"

Kamuoyunda eserlerin şehirden tamamen taşındığına yönelik oluşan endişelere yanıt verilen açıklamada, uygulamanın kalıcı bir taşıma işlemi olmadığı, geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıdığı vurgulandı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara, İzmir ve Erzurum Resim ve Heykel Müzeleri koleksiyonlarının bir bütün olarak değerlendirildiği ve ortak koleksiyon yönetimi anlayışıyla bu tür geçici muhafaza işlemlerinin uzun yıllardır uygulandığı ifade edildi.

Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi daha güçlü vurgulanacak

Restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, müzenin yenilenen teşhir ve tanzim düzeniyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacağı bildirildi. Hayata geçirilecek yeni müzecilik kurgusunda, Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ve binanın Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki yerinin daha güçlü şekilde vurgulanacağı, Türk görsel sanatlarının gelişimini yansıtan çağdaş bir sergileme anlayışının ziyaretçilerle buluşturulacağı kaydedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tarihi yapının ve müze koleksiyonunun güvenliğini sağlama amacı taşıyan çalışmalar bittiğinde, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'nin daha güçlü ve nitelikli bir yapıyla şehre hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişi gözaltında
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı

Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
Tarihi geçmiş ürünlere siyah bant çektiler! İşletme sahibinden pes dedirten savunma

Zabıtayı hayrete düşüren görüntü! Savunması ise ayrı skandal
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>