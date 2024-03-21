Erzurum-Pasinler Yolu Üzerindeki Paşapınarı Çeşmesi Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor

Erzurum- Pasinler Yolu üzerinde bulunan Paşapınarı çeşmesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine vatandaşların akınına uğradı.

Ramazan ayında bazen saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, buradaki vakitlerini sohbet ederek değerlendiriyor. Diğer zamanlarda da buradan su içmeyi alışkanlık haline getirenler çeşmeden vazgeçemiyorlar. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu Ramazan daha fazl vatandaş çeşme önünde su bidonlarıyla bekliyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Paşapınar çeşmesinin suyu bahar ayları ile birlikte karların erimesi sonucu daha fazla akmaya başladı. - ERZURUM