Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06: 01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı