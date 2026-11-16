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Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi

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Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi
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AFAD verilerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken, ilk değerlendirmelerde kent merkezi başta olmak üzere olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06: 01'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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