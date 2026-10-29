Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Palandöken'de akıma kapılan yavru bozayı telef oldu, Aras EDAŞ indirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Palandöken'de akıma kapılan yavru bozayı telef oldu, Aras EDAŞ indirdi Haber Videosunu İzle
Erzurum Palandöken'de akıma kapılan yavru bozayı telef oldu, Aras EDAŞ indirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi'nde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Aras EDAŞ ekipleri güvenlik için akımı kestikten sonra direkte asılı kalan yavru bozayıyı halatla indirdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yiyecek aramak için elektrik direğine tırmandığı tahmin edilen yavru bozayı, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Direkte asılı kalan talihsiz hayvan, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince indirildi.

Olay, Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle yakınlarında bulunan bir yüksek gerilim hattı direğinde bir ayının hareketsiz şekilde asılı durduğunu gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ arıza ve bakım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla hattaki elektrik akımını kesti. Ardından direğe tırmanan görevliler, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen yavru bozayıyı halatlar yardımıyla asılı kaldığı yerden indirerek muhafaza altına aldı.

Kış öncesi yiyecek arayışındaki yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yakın enerji hatlarına tırmanması sonucu yaşanan bu üzücü olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DMM’den “Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor” iddialarına yalanlama

Kaybetmesinin suçunu Türkiye'ye atmıştı: Ankara cevabını verdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Avrupa'da deprem etkisi yaratan istifa!
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

Ünlü oyuncu ilk kez anlattı! Bir rüya bütün hayatını değiştirdi
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış

Felaketten aylar önce uyarmış! Söyledikleri gerçek oldu
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular