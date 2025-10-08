Haberler

Erzurum Öğretmenevi'nde Yeni Kütüphane Açıldı

Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun katkılarıyla Erzurum Öğretmenevi'nde oluşturulan kütüphane, 300'ün üzerinde kitabın bağışlanmasıyla açıldı. Kütüphane, misafirlere boş vakitlerinde okumak için bir alan sağlamayı amaçlıyor.

Erzurum Öğretmenevi bünyesindeki lokal bölümünde, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun katkılarıyla kütüphane oluşturuldu.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, kendi arşivinden ve çevresinden temin ettiği 300'ün üzerinde kitabı bağışlayarak, vatandaşların istifadesine sundu. Kütüphane, lokali kullanan misafirlerin boş vakitlerinde kitap okuyarak verimli zaman geçirmelerini sağlamalarına katkı sağlayacak.

Prof. Dr. Kürkçüoğlu, "Amacımız, sosyal alanlarda sadece oturmak değil; aynı zamanda düşünmek, öğrenmek ve gelişmek için de fırsat sunmak. Umarım bu kütüphane yeni ufuklar açar" dedi.

Kütüphane açılışı ilgiyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
