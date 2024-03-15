Erzurum Müftüsü Ramazan İrşat Faaliyetlerinde Bulundu
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Çat'ta Ramazan İrşat faaliyetlerinde bulundu. Müftü Can, Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle iftar yaptı ve taleplerini dinledi. Müftü Yardımcısı Erdoğan ise camii cemaatiyle buluşarak teravih sohbetinde hitap etti.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Çat'ta Ramazan İrşat faaliyetlerinde bulundu.
Çat Erkek Yatılı Kur'an kursunu ziyaret eden Müftü Dr. Rüstem Can, kursta eğitim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı; akşam namazını kılıp öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.
Müftü Can Kur'an kursu ziyaretlerinin ardından, Çat İlçe Müftülüğüne bağlı Çat Merkez Yeni Camii'nde, Müftü Yardımcısı Erdoğan, ise Çat Merkez Camii'nde camii cemaatiyle buluştu, teravih sohbetinde camii cemaatine hitap etti. Müftü Dr. Rüstem Can'ın ziyaretlerine Çat İlçe Müftüsü Uğur İnce'de katıldı. - ERZURUM