Erzurum'da Ramazan iklimi

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

Müftü Yaşar Çapçı, bu kapsamda Muhyiddin-i Arabi Camii'nde teravih namazını eda ederek cemaatle bir araya geldi. Ramazan ayının bereketini ve birleştirici gücünü cami buluşmalarıyla taçlandıran İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Teravih Namazını Muhyiddin-i Arabi Camii'nde eda etti. Namazın ardından eller semaya açılarak İslam alemi, birlik ve beraberlik için dualar edildi. Müftü Çapçı, cemaate hitaben kısa bir vaaz vererek Ramazan ayının önemine, paylaşmanın ve kardeşliğin değerine vurgu yaptı. Programın sonunda cami cemaatiyle yakından ilgilenen İl Müftüsü Yaşar Çapçı, vatandaşlarla hasbihal etti. Mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Çapçı, camilerin sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği birer muhabbet mekanı olduğunu ifade etti.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ayrıca Millet Camii'nde cemaatle buluştu. Müftü Yaşar Çapçı, Millet Camii'nde ikindi namazını kıldırdıktan sonra cemaatle bir araya geldi. Namazın ardından gerçekleştirilen sohbette dini ve manevi değerlerin önemine değinen Çapçı, vatandaşlarla yakından hasbihal ederek taleplerini dinledi. Gönül köprülerinin güçlendirildiği program, yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı